Нереализованного жилья становится очень много

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб и Ленобласти увеличилась доля нереализованных квартир в новостройках. Согласно последним данным, в Петербурге она составляет 62%, в ЛО – 77%.

Падение продаж может привести к негативным последствиям для рынка. Текущая ситуация приводит к росту затрат и снижению прибыльности различных проектов в сфере недвижимости. Логично, что застройщики выражают обеспокоенность, поскольку последствия могут быть серьезными – от штрафов и до приостановки строительства.

Хотя падение было прогнозируемым, участникам рынка от этого не легче. Пока неизвестно, как будет развиваться дальнейшая ситуация – сценарий здесь мало предсказуем. Но в любом случае текущие показатели не внушают оптимизма.