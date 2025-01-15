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Питерец.ру » Экономика » Нереализованного жилья становится очень много

Нереализованного жилья становится очень много

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В СПб и Ленобласти серьезно упали продажи жилья в новостройках

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб и Ленобласти увеличилась доля нереализованных квартир в новостройках. Согласно последним данным, в Петербурге она составляет 62%, в ЛО – 77%.

Падение продаж может привести к негативным последствиям для рынка. Текущая ситуация приводит к росту затрат и снижению прибыльности различных проектов в сфере недвижимости. Логично, что застройщики выражают обеспокоенность, поскольку последствия могут быть серьезными – от штрафов и до приостановки строительства.

Хотя падение было прогнозируемым, участникам рынка от этого не легче. Пока неизвестно, как будет развиваться дальнейшая ситуация – сценарий здесь мало предсказуем. Но в любом случае текущие показатели не внушают оптимизма.  

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