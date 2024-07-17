Есть ли будущее: что случится с алтайским рынком недвижимости без господдержки

Срок действия ипотеки с господдержкой закончился в начале июля. Она пользовалась большой популярностью у граждан, поскольку выдавалась всего под 8%. Такое кредитование было доступным для граждан, в то время как после истечения срока они могут рассчитывать только на кредит, процентная ставка в котором в среднем составит 18%. И новости Алтайского края говорят о том, что в связи с этим многие жители региона откладывают покупку до тех лучших времен, которые, как они надеются, настанут. Эксперты же готовы выдать свои прогнозы о том, как эта ситуация повлияет на рынок.

Прежде всего они отмечают, что бурного роста продаж жилья, само собой, не будет, стоимость недвижимости также вряд ли будет падать. С высокой степенью вероятности для привлечения клиентов банки будут использовать разнообразные маркетинговые инструменты. Скорее всего, рынок жилья охладится.

При этом отмена господдержки не была чем-то неожиданным, все проходило в плановом режиме. Соответственно, и застройщики, и банки были к этому готовы. К тому же ожидается, что программы господдержки для определенных категорий граждан будут работать. Имеются в виду, например, семейная ипотека или помощь ИТ-специалистам.

Риелторы говорят о том, что от охлаждения первичного рынка выигрывает вторичный, поскольку на нем предлагаются квартиры с ремонтом. Но при этом значительного падения цен, как и спроса не наблюдается. Правда, если говорить о вторичном рынке, то продавцы всегда готовы сделать скидку реальному покупателю - и в результате можно найти действительно выгодное предложение.

Общение с жителями Барнаула показало, что отмена льгот сделала для многих ипотеку просто недосягаемой. Соответственно, они откладывают покупку до каких-то лучших времен, поскольку мало кто может позволить себе несколько десятков лет выплачивать значительную сумму под 20% годовых. И это несмотря на заявления экспертов о том, что лучше войти на рынок сейчас, что ставка может снизиться и что кредит в будущем можно будет рефинансировать.

При этом все отмечают, что резких изменений не было в дорогом сегменте, там люди продолжают покупать квартиры, хотя и появилась новая тенденция: продавцы все чаще обращаются к обмену.

В любом случае, остановка рынка не ожидается и не прогнозируется. Но в бюджетном сегменте жилья, которое стоит менее 6 миллионов рублей, скорее всего, будут сложности с приобретением недвижимости.