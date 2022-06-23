Депутаты предлагают сохранить региональную доплату к пенсии детям, которые устраиваются на временную подработку

Петербургский парламент сегодня рассмотрит законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Документ разработан депутатами Александром Ржаненковым, Павлом Крупником, Мариной Макаровой, Денисом Четырбоком. Проектом предлагается установить, что региональная доплата к пенсии для детей-сирот, детей инвалидов и детей, которые получают пенсию по потере кормильца, сохраняется в период их временного трудоустройства и участия в общественных работах по направлению государственной службы занятости населения.

– Считаю, что этот закон надо принимать максимально оперативно. Он напрямую касается порядка 26 тысяч юных петербуржцев. Началось лето, и многие молодые люди готовы устроиться на временную подработку. Для них это не только дополнительный доход, но и хороший вариант трудового воспитания. Будет крайне несправедливо, если дети, которым и так не просто приходится в этой жизни, будут лишены региональной доплаты к пенсии по совершенно формальным причинам, – поддержал инициативу Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.