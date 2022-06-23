ента новостей

11:27
Выставка Юрия Нашивочникова «Надземное дыхание»
11:20
Депутаты предлагают сохранить региональную доплату к пенсии детям, которые устраиваются на временную подработку
11:10
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке баржебуксирного состава
11:05
Пожарные утром тушили горящий фасад дома в Кудрово
09:47
В Ленобласти мужчина открыл стрельбу по представителям кредитной организации
09:34
Продажу алкоголя временно ограничат
08:35
Какие продукты опасны летом
07:51
Мы обойдемся без «Кока-Колы»
22:28
Парламентарии возложили цветы к памятной доске, посвящённой Ленинградской армии Народного ополчения
22:26
В Ленобласти трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
22:23
В Доме офицеров ЗВО почтили память жертв Великой отечественной войны в День памяти и скорби
17:54
Петербуржцы рискуют оказаться выселенными на окраины под предлогом «комплексного развития» Смольного
13:23
На Пискаревском кладбище почтили память погибших жителей и защитников Ленинграда
13:21
В Петербурге полицейские нашли потерявшегося мальчика
11:32
В Петербурге иномарка сбила двоих детей
10:57
Петербуржцы зажгли на Дворцовой площади 50 тысяч свечей
10:52
ПМЭФ-2022 завершился масштабным фестивалем «Паруса Кронштадта»
10:51
Стрит-арт на Елагином острове: персональная выставка Саши Труна "Знак Сокрытия"
09:39
Почему вас не любит кошка?
09:14
Он перевозил змею
09:09
В чем проблема VPN?
00:21
21 июня – юбилей Виктора Цоя
20:06
В Мариинском дворце торжественно вручили Молодежные премии
19:37
Жители Петербурга рассказали о горах мусора рядом со станцией метро «Шушары»
16:41
Выставка Федора Алексеева «Да что вы все обо мне знаете!»
16:15
Валентин Самарин представит в Артмузе выставку своих ключевых работ в изобретенной им технике sanki.
15:11
На КАД между Рябовским и Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы движения
15:08
В Петербурге подвели итоги Петербургского международного экономического форума
14:57
В Севкабель Порту — большая летняя вечеринка Fake White Night
14:48
В Петербурге мужчина ударил сотрудницу патрульно-постовой службы полици
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Депутаты предлагают сохранить региональную доплату к пенсии детям, которые устраиваются на временную подработку

Депутаты предлагают сохранить региональную доплату к пенсии детям, которые устраиваются на временную подработку

0
15
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Депутаты предлагают сохранить региональную доплату к пенсии детям, которые устраиваются на временную подработку

Петербургский парламент сегодня рассмотрит законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Документ разработан депутатами Александром Ржаненковым, Павлом Крупником, Мариной Макаровой, Денисом Четырбоком. Проектом предлагается установить, что региональная доплата к пенсии для детей-сирот, детей инвалидов и детей, которые получают пенсию по потере кормильца, сохраняется в период их временного трудоустройства и участия в общественных работах по направлению государственной службы занятости населения.

– Считаю, что этот закон надо принимать максимально оперативно. Он напрямую касается порядка 26 тысяч юных петербуржцев. Началось лето, и многие молодые люди готовы устроиться на временную подработку. Для них это не только дополнительный доход, но и хороший вариант трудового воспитания. Будет крайне несправедливо, если дети, которым и так не просто приходится в этой жизни, будут лишены региональной доплаты к пенсии по совершенно формальным причинам, – поддержал инициативу Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.
Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-05-2013, 08:34
Разработан проект закона о льготах детям войны
6-06-2013, 19:59
Парламентарии поддержали проект закона на право получения двух пенсий ветеранам ВОВ
27-02-2019, 12:36
Парламент Петербурга окончательно принял закон о резервировании рабочих мест для молодежи и людей предпенсионного возраста
28-04-2016, 11:54
Поддержка сирот
2-04-2018, 07:40
Прибавка к пенсии
12-09-2014, 13:34
В ЗакСе грандиозные планы по изменению законодательства

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
138
Вчера, 11:32
В Петербурге иномарка сбила двоих детей
0
114
21-06-2022, 10:44
В Петербурге иномарка сбила коляску с ребенком
0
162
17-06-2022, 17:02
В Ленобласти иномарка сбила 6-летнего ребенка
0
350
8-06-2022, 13:56
В Ленобласти иномарка сбила троих подростков
Наверх