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Питерец.ру » Общество » Расходов стало больше

Расходов стало больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
У большинства петербуржцев выросли ежемесячные расходы

Увеличение расходов – это нечто банальное для нашей действительности. Данное явление становится следствием инфляции. Однако говорить об улучшении благосостояния здесь не приходится.

«Питерец.ру» сообщает, что 63% жителей города на Неве заметили факт увеличения ежемесячных расходов. Примечательно, что 59% петербуржцев стали тратить на 10 тыс. руб. в месяц больше. 3% граждан утверждают, что их расходы повысились на 30 тыс. руб. 28% петербуржцев не видят каких-либо изменений. 97% опрошенных обратили внимание на рост цен, который наблюдался в последнее полугодие.

При этом многие граждане всерьез намерены увеличить свой доход. Они рассчитывают получать в 2022 году на 10 тыс. руб. больше. Многие петербуржцы хотят решить эту проблему с помощью подработки. Остальные надеются найти новый источник дохода или получить работу с большей зарплатой.

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