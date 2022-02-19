Расходов стало больше

Увеличение расходов – это нечто банальное для нашей действительности. Данное явление становится следствием инфляции. Однако говорить об улучшении благосостояния здесь не приходится.

«Питерец.ру» сообщает, что 63% жителей города на Неве заметили факт увеличения ежемесячных расходов. Примечательно, что 59% петербуржцев стали тратить на 10 тыс. руб. в месяц больше. 3% граждан утверждают, что их расходы повысились на 30 тыс. руб. 28% петербуржцев не видят каких-либо изменений. 97% опрошенных обратили внимание на рост цен, который наблюдался в последнее полугодие.

При этом многие граждане всерьез намерены увеличить свой доход. Они рассчитывают получать в 2022 году на 10 тыс. руб. больше. Многие петербуржцы хотят решить эту проблему с помощью подработки. Остальные надеются найти новый источник дохода или получить работу с большей зарплатой.