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Питерец.ру » Общество » Недовольны своей зарплатой

Недовольны своей зарплатой

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
spbdnevnik.ru
Большинство петербуржцев недовольны тем, сколько получают

Денег много не бывает. Человеку всегда хочется иметь больше. Сколько бы ни получал работник, ему кажется, что это мало. Такое отношение присуще многим людям. Это доказывает сама жизнь.

«Питерец.ру» отмечает, что больше половины работников Северной столицы недовольны своей зарплатой. Об этом свидетельствует опрос, который провели специалисты сервиса HH.ru.

Оказалось, что для комфортного существования петербуржцы хотят получать как минимум в 2 раза больше. Что касается нынешней зарплаты, то ей более-менее довольны 34% респондентов, однозначно довольны – 8%. Тех, кто скорее доволен, чем нет, оказалось 26%.

Больше всего недовольных среди госслужащих, преподавателей, научных и медработников, а также специалистов в сфере безопасности.

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