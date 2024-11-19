Как обстоят дела с автокредитами?

«Питерец.ру» сообщает, что в октябре в СПб выдали меньше автокредитов, чем месяцем ранее. Причем количество таких займов сократилось на 42%, а объем кредитования – на 41%. Примечательно, что нисходящая тенденция приобрела устойчивый характер.

Так, в прошедшем месяце в Северной столице оформили 3,8 тыс. автокредитов на общую сумму 6,5 млрд. руб. В августе же этот показатель составлял 9,4 млрд. руб. Однако вырос размер среднего чека – в сентябре он был 1,69 млрд. руб., в октябре – 1,73 млрд. руб.

Максимальный спрос на займы для покупки авто наблюдался до июля текущего года – тогда он достиг уровня 40 тыс. автокредитов. Показатели за 1 полугодие 2023-го были превышены на 30%. Такой рост происходил на волне ожидания высоких процентных ставок. Автомобилисты стремились успеть приобрести машину на более выгодных условиях.