В СПб упал спрос на ипотечные кредиты

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице серьезно снизились показатели в сфере ипотечного кредитования. По итогам июля объем таких займов составил 15,7 млрд. руб., что на 69% ниже, чем в июне.

Если смотреть количество ипотечных кредитов, то в прошлом месяце петербуржцы оформили их 2940 – в июне было на 67% больше. Однако на 8% вырос средний размер займа и достиг показателя 5,35 млн. руб.

Что касается Ленобласти, то там в июле ипотеку оформили 780 раз, что на 63% меньше, чем месяцем ранее. Размер среднего чека в регионе уменьшился на 18% и составил чуть более 4 млн. руб.

В целом ситуация оказалась ожидаемой, поскольку в стране перестала действовать льготная программа ипотеки. Логично, что в таких условиях граждане стали меньше покупать квартир.