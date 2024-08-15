ента новостей

09:41
Губернатор встретился и с католиками
09:11
В СПб упал спрос на ипотечные кредиты
18:41
Во Всеволожске построят самую большую в Ленобласти государственную ветеринарную клинику
15:31
В Ленобласти дорогу от поселка Мичуринский до Светлого привели в порядок
15:27
В Ленобласти на трассе «Сортавала» столкнулись три автомобиля. Один человек погиб
14:51
В Ленобласти после лобового ДТП с грузовиком скончался водитель «Дастера»
14:17
В СПб увеличили выплаты при ЧС
13:53
Закрытие трамвайного движения на улице Дыбенко
13:46
Идея была гениальной, но незаконной
12:00
Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе полностью перекроют
11:57
Ладожский мост будет разведен для прохода барже-буксирного состава «Ваня Коммунист»
11:55
В центре Петербурга в ДТП с «Мерседесом» тяжело пострадал мотоциклист
11:48
В Пикалево задержали подозреваемый в грабеже
11:04
На Мурманском шоссе задержали гостя из Мурманска с крупной партией наркотиков
10:57
В Новосаратовке застрелили гражданина Азербайджана
10:45
В Невском районе «Матиз» сбил 15-летнего велосипедиста
10:38
В Петербурге поймали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки с Учительской улицы
10:31
В Невском районе поймали поджигателя автомобилей
10:26
В центре Петербурга задержан подозреваемый в разбое на Загородном проспекте
09:18
В Приморском районе мужчина на электровелосипеде сбил 5-летнюю девочку
09:11
Беглов встретился с мульманами
08:47
Фальшивых денег стало меньше
02:38
«Зенит» подписал контракт с загадочным словенцем Дркушичем, а двух своих игроков может отдать в аренду: Сутормина – в «Ростов», а Коваленко в «Оренбург»
23:35
На трассе «Кола» водитель иномарки погиб в ДТП с автомобилем скорой помощи
18:18
Международный кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская»
16:20
В Петербурге начал работу Центр женского здоровья
15:37
На трассе А-120 в Ленобласти полностью перекроют движение железнодорожном переезде
15:35
В Ленобласти Ладожкий мост разведут для прохода вниз по реке парусно-моторной яхты «Мария»
15:21
В Красном Селе автобус сбил пенсионерку
12:58
В Кировске поймали поджигателя автомобиля
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » В СПб упал спрос на ипотечные кредиты

В СПб упал спрос на ипотечные кредиты

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Жители Северной столицы стали реже оформлять ипотеку

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице серьезно снизились показатели в сфере ипотечного кредитования. По итогам июля объем таких займов составил 15,7 млрд. руб., что на 69% ниже, чем в июне.

Если смотреть количество ипотечных кредитов, то в прошлом месяце петербуржцы оформили их 2940 – в июне было на 67% больше. Однако на 8% вырос средний размер займа и достиг показателя 5,35 млн. руб.

Что касается Ленобласти, то там в июле ипотеку оформили 780 раз, что на 63% меньше, чем месяцем ранее. Размер среднего чека в регионе уменьшился на 18% и составил чуть более 4 млн. руб.

В целом ситуация оказалась ожидаемой, поскольку в стране перестала действовать льготная программа ипотеки. Логично, что в таких условиях граждане стали меньше покупать квартир.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-08-2024, 09:38
Спрос на ипотеку в СПб стал самым высоким за 2 года
20-02-2015, 10:52
В январе 2015 года в полтора раза вырос объем выданных ипотечных кредитов в Северо-Западном банке Сбербанка России
24-12-2020, 10:20
Что с ипотекой?
12-03-2015, 11:58
В феврале более 3,5 тысяч семей на Северо-Западе приобрели жилье в ипотеку от Сбербанка
9-08-2024, 09:17
Что с потребительскими кредитами?
20-09-2022, 08:01
Ипотека снова актуальна

Происшествия на дорогах

0
151
Вчера, 15:27
В Ленобласти на трассе «Сортавала» столкнулись три автомобиля. Один человек погиб
0
192
Вчера, 14:51
В Ленобласти после лобового ДТП с грузовиком скончался водитель «Дастера»
0
100
Вчера, 11:55
В центре Петербурга в ДТП с «Мерседесом» тяжело пострадал мотоциклист
0
104
Вчера, 10:45
В Невском районе «Матиз» сбил 15-летнего велосипедиста
Наверх