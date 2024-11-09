Что с задолженностью по ипотеке?

«Питерец.ру» отмечает, что в сентябре в СПб оформили 3,7 тыс. ипотечных кредитов. Их суммарный объем превысил 19,8 млрд. руб., а задолженность петербуржцев в данном направлении достигла 1,2 трлн. руб.

При этом наблюдается нисходящая тенденция – объем задолженности по ипотеке снижается, в том числе – просроченной. Так, объем просроченных ипотечных платежей сократился на 132 млн. руб. и сейчас составляет 4 млрд. руб.

На рынке ипотечного кредитования произошли серьезные изменения, вызванные нынешней экономической ситуацией. Такие кредиты стали менее доступны гражданам, поскольку процентные ставки значительно выросли. Это произошло после прекращения действия льготных программ ипотеки и в результате роста ключевой ставки ЦБ РФ.