Мандарины серьезно подорожают

Мандарины – продукт, который прочно ассоциируется у россиян с Новым годом. Однако через какое-то время цены на фрукты могут взлететь, поскольку приостанавливаются их поставки из Марокко.

При этом петербуржцы точно не останутся без новогодних мандаринов – эти фрукты продолжат поставлять из Египта, Китая и Турции. Но аналитики прогнозируют рост стоимости до 200 руб. за кг.

«Питерец.ру» отмечает, что по итогам сентября овощи и фрукты в СПб подешевели на 4,6%. Однако ряд продуктов все же заметно подорожали. Например, апельсины поднялись в цене на 17,5%.

Учитывая ситуацию с марокканскими поставками цитрусовых, этот рост должен продолжиться. К тому же цены традиционно повышаются перед Новым годом, так что петербуржцы готовы к подобному положению вещей.