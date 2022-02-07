Рост цен на овощи и фрукты продолжается

Фрукты и овощи всегда будут востребованы на рынке, и невзирая на пандемию компания «Рузифрут» не планирует идти на снижение объемов импорта плодоовощной продукции. Об этом сообщил руководитель компании Эльбрус Мамедов, рассказавший о перспективах рынка плодоовощной продукции в 2022 году.

Мамедов подчеркнул, что на сегодняшний день отмечается рост цен на все, включая овощи и фрукты. Одной из причин он назвал дефицит контейнеров у компаний, который занимаются морскими перевозками. На кораблях отсутствуют свободные места, и все вместе это приводит к ощутимому увеличению стоимости фрахта.

Мамедов отметил, что пандемия не особо сказывается на бизнесе, поскольку его продукция – это товары первой необходимости. Плюс ко всему, важную роль играет наличие витаминов во фруктах, что особенно актуально в сложившихся условиях. По этой причине можно говорить о нормальной работе рынка плодоовощной продукции.

В 2022 г. компания планирует увеличение поставок. Мамедов подчеркнул, что такую цель «Рузифрут» ставит перед собой каждый год.

Компания «Рузифрут» - крупнейший импортер плодоовощной продукции на Северо-Западе.