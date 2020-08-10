Подорожали яблоки

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице поднялись цены на яблоки. В связи с этим в УФАС направили запрос ритейлерам о причинах такого шага. В ответ на такой запрос крупные торговые сети предоставили информацию о закупочных ценах на этот товар. Причем был взят период с мая до начала июля.

Оказалось, что повышение розничной стоимости яблок произошло по причине повышения оптовой цены на фрукты. Есть и другая причина, оказывающая существенное влияние на положение вещей. Пока в торговые сети не поступили отечественные яблоки. Ожидается, что после появления этих фруктов, цена на яблоки снизится.

Объяснение, которое ритейлеры предоставили антимонопольной службе, оказался логичным и обоснованным. Естественно, что розничные сети поднимают цены после повышения оптовой стоимости товара.