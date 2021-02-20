Подорожали овощи

Рост цен на продукты – достаточно привычное явление, которому уже давно перестаешь удивляться. Несмотря на возмущения граждан и намерения властей приостановить это повышение, оно все равно происходит.

«Питерец.ру» сообщает, что за последний месяц в Северной столице поднялись цены на овощи. Эти продукты в среднем подорожали на 4%. При этом стоимость помидоров повысилась на 11%. Морковь стала дороже примерно 9%, огурцы – на 7%, картофель – на 5%. Помимо овощей подорожал и виноград, который поднялся в цене на 12%.

Стоит ожидать и повышения стоимости других продуктов. Это связано с тем, что упаковка подорожала на 15%. Предприятия пищевой промышленности уже предупредили об этом представителей ФАС.