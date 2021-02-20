Подорожали овощи

ента новостей

07:43
Почему санкционку не раздают бедным?
20:57
В Петербурге состоялось награждение офицеров ЗВО в преддверии профессионального праздника
19:08
Победители конкурса «Мой город – мои возможности» обсудили планы на будущее
19:05
Более 27 тысяч военнослужащих и членов их семей в ЗВО прошли полную вакцинацию от COVID-19
19:02
В Петербурге состоялась премьера самой родной комедии «Батя»
15:53
В Петербурге пресекли международный канал поставки кокаина
15:50
Пожар в Подпорожье превратил в руины половину дома
15:44
В Петербурге в консульстве Украины охранника ранили ножом
12:14
В Ленобласти задержан подозреваемый в разбое и серии краж из домов в Петродворцовом районе
12:10
В Ленобласти сотрудники полиции пресекли производство и розлив нелегального алкоголя
11:59
Проект для детей-инвалидов «Круг доверия. Расширяем границы»
11:55
На трассе «Скандинавия» введут шесть полос движения
10:42
В Ленобласти у пенсионерки аферисты от имени Сбера забрали 120 тысяч рублей
10:25
В Кронштадте начальник маяка госпитализировали с ножевым ранением
10:18
В Колпино полицейские спасли пожилую семейную пару при пожаре
09:03
Количество пунктов для вторсырья увеличилось
08:03
Кому нужно социальное такси?
21:21
Курительная трубка Емельяна Пугачева представлена на выставке в артиллерийском музее в Петербурге
19:00
Разработки профессора ЛЭТИ позволят повысить доверие общества к искусственному интеллекту
15:42
Россельхознадзор оформил экспортные документы на почти 121 тонну мяса северного оленя
15:36
В Петербурге более 79 тысяч безработных
13:23
В Ленобласти полностью выгорел деревянный офис площадью 800 квадратных метров
13:04
Всероссийский кинопоказ и веб-трансляция с фронтовиками ко Дню защитника Отечества
12:49
В библиотеке Гоголя расскажут об альтернативной гражданской службе
12:21
В Петербурге полицейские задержали хулиганов, устроивших файер-шоу в метро
12:15
В Ленобласти обокрали квартиру пенсионерки
12:02
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 3 миллиона рублей
11:57
В Петербурге задержали 41-летнего педофила
11:53
Бассейн в Ивангороде осмотрел Александр Дрозденко
10:39
В Петербурге полицейские раскрыли серию ограблений магазинов одежды
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Подорожали овощи

Подорожали овощи

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
pixabay.com
Какие продукты подорожали в Петербурге?

Рост цен на продукты – достаточно привычное явление, которому уже давно перестаешь удивляться. Несмотря на возмущения граждан и намерения властей приостановить это повышение, оно все равно происходит.

«Питерец.ру» сообщает, что за последний месяц в Северной столице поднялись цены на овощи. Эти продукты в среднем подорожали на 4%. При этом стоимость помидоров повысилась на 11%. Морковь стала дороже примерно 9%, огурцы – на 7%, картофель – на 5%. Помимо овощей подорожал и виноград, который поднялся в цене на 12%.

Стоит ожидать и повышения стоимости других продуктов. Это связано с тем, что упаковка подорожала на 15%. Предприятия пищевой промышленности уже предупредили об этом представителей ФАС.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

19-05-2017, 10:20
Насколько подорожали продукты?
22-10-2019, 09:47
Гречка выросла в цене
5-09-2015, 13:06
В Петербурге растут цены на социальные продукты
17-11-2014, 15:41
Продуктов в Петербурге хватает
8-02-2016, 12:41
Продукты продолжают дорожать
19-01-2016, 10:50
Цены на продукты растут, а доходы граждан – нет

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
279
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
383
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
318
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
551
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
Наверх