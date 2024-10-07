Ипотека в СПб стала недоступной

«Питерец.ру» сообщает, что сформирован рейтинг регионов по доступности ипотеки. Петербург занял лишь 53 место в этом списке – здесь купить квартиру через ипотечный кредит способны примерно 11% семей.

Лидерами же оказались ЯНАО, ХМАО и Магаданская обл. Там воспользоваться ипотечным кредитом для покупки квартиры могут 39,4%, 37,2% и 35,7% соответственно. Средний показатель по стране – 13,4%, при этом в прошлом году он был примерно в 2,1 раза больше.

Ситуация с доступностью ипотеки ухудшилась на фоне роста процентных ставок. Также в стране перестали действовать программы, дающие возможность оформить льготную ипотеку. Естественно, что в таких условиях возможностей купить квартиру стало гораздо меньше. Число семей, которые могут себе это позволить, сократилось.