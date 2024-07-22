Петербург не входит в число лидеров по ипотеке

Северная столица часто оказывается в топе различных рейтингов. Город на Неве занимает в них лидирующую позицию или, по крайней мере, располагается близко от нее. Однако это не относится к сфере ипотечного кредитования.

По данным «Питерец.ру», Петербург оказался лишь 52-м по развитию ипотеки. Лидерами же здесь стали Тыва, Тюменская обл. и ЯНАО. Рейтинг определялся исходя из кредитов на 1 тыс. человек экономически активного населения.

В СПб этот показатель равен 23,4. Причем в 2024 году количество людей, оформивших ипотеку в Северной столице, сократилось на 1,2%. Средний размер такого кредита составляет 4,88 млн. руб., а доля просрочек – 0,32%.

В целом спад на рынке ипотечного кредитования наблюдается по всей стране. За первые 5 месяцев текущего года в России выдано 560 тыс. таких кредитов на общую сумму 2,06 трл. руб. В аналогичный период прошлого года было оформлено ипотек на сумму 2,42 трлн. руб.