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Питерец.ру » Экономика » Льготная ипотека упростила задачу

Льготная ипотека упростила задачу

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
К чему привела программа льготной ипотеки в России

«Питерец.ру» напоминает, что в апреле текущего года в нашей стране запустили льготную программу ипотечного кредитования. Согласно ее условиям, заемщик получает возможность приобрести жилье под 6,5% годовых. Это значительно упростило процесс покупки для многих наших соотечественников.

Сейчас в Петербурге можно за 6 лет и 11 месяцев выплатить ипотеку при покупке однокомнатной квартиры. Чтобы расплатиться за двухкомнатную квартиру, понадобится 12 лет и 5 месяцев. Для расчетов учитывались средние показатели по зарплатам и стоимости жилья. Льготная ипотека облегчит эту задачу, позволив сократить срок выплаты кредита. Это становится хорошей новостью для желающих купить жилье в Северной столице.

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