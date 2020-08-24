Льготная ипотека упростила задачу

«Питерец.ру» напоминает, что в апреле текущего года в нашей стране запустили льготную программу ипотечного кредитования. Согласно ее условиям, заемщик получает возможность приобрести жилье под 6,5% годовых. Это значительно упростило процесс покупки для многих наших соотечественников.

Сейчас в Петербурге можно за 6 лет и 11 месяцев выплатить ипотеку при покупке однокомнатной квартиры. Чтобы расплатиться за двухкомнатную квартиру, понадобится 12 лет и 5 месяцев. Для расчетов учитывались средние показатели по зарплатам и стоимости жилья. Льготная ипотека облегчит эту задачу, позволив сократить срок выплаты кредита. Это становится хорошей новостью для желающих купить жилье в Северной столице.