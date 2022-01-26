Кто сможет комфортно выплачивать ипотеку?

Ипотечный кредит – практически единственный способ приобретения жилья для наших граждан. При этом ипотеку становится для многих семей серьезным грузом, который давит на них долгие годы. Специалисты подсчитали, каким доходом необходимо располагать, чтобы чувствовать себя комфортно при выплате ипотеки.

В среднем по стране данный показатель составляет 90,2 тыс. руб. ежемесячного семейного дохода. Это на 15,4% больше, нежели в 2021 году. Однако в Петербурге и Ленобласти размер семейного дохода должен быть выше. Чтобы комфортно выплачивать ипотеку, семьи должны получать 115,2 и 100,4 тыс. руб. соответственно. При таком уровне дохода нагрузка от выплаты ипотечного кредита не кажется существенной.

«Питерец.ру» отмечает, что специалисты рекомендуют хорошо взвесить все «за» и «против» перед оформлением ипотеки. Только после этого можно брать такой кредит.