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Питерец.ру » Экономика » СПб в лидерах по сбережениям граждан

СПб в лидерах по сбережениям граждан

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Петербург попал в число лидеров по объемам сбережений граждан

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица попала в топ рейтинга по объему сбережений граждан. Петербург занял 2 место в этом перечне, уступив пальму первенства Москве.

Оказалось, что в среднем у семей СПб имеется на банковских счетах 1,5 млн. руб. Это примерно 78% от годового дохода. У москвичей же на счетах – 3,2 млн. руб., что превышает их доход за год. Топ-3 замкнула Калининградская обл., жители которой имеют накопления в размере 63% от семейного дохода.

Эти показатели вызывают у кого-то недоумение, поскольку далеко не каждая семья располагает свободными деньгами в банке, а указанные в рейтинге суммы могут показаться астрономическими. Однако при их определении учитывались доходы всех категорий граждан – включая миллиардеров.

Примечательно, что банковские депозиты россиян в целом растут. Это обусловлено повышением доходов и ростом процентных ставок по вкладам.

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