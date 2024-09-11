СПб в лидерах по сбережениям граждан

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица попала в топ рейтинга по объему сбережений граждан. Петербург занял 2 место в этом перечне, уступив пальму первенства Москве.

Оказалось, что в среднем у семей СПб имеется на банковских счетах 1,5 млн. руб. Это примерно 78% от годового дохода. У москвичей же на счетах – 3,2 млн. руб., что превышает их доход за год. Топ-3 замкнула Калининградская обл., жители которой имеют накопления в размере 63% от семейного дохода.

Эти показатели вызывают у кого-то недоумение, поскольку далеко не каждая семья располагает свободными деньгами в банке, а указанные в рейтинге суммы могут показаться астрономическими. Однако при их определении учитывались доходы всех категорий граждан – включая миллиардеров.

Примечательно, что банковские депозиты россиян в целом растут. Это обусловлено повышением доходов и ростом процентных ставок по вкладам.