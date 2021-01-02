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Питерец.ру » Экономика » Кто будет платить налог со своих вкладов

Кто будет платить налог со своих вкладов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Как будет работать налог с доходов по вкладам

«Питерец.ру» сообщает, что с этого года начинает действовать налог на доходы с банковских вкладов. Гражданам придется выплачивать 13% от сумм, которые они получат со своих счетов.

Однако данный налог будет взиматься не со всех. В законе указан доход по вкладам, с которого не взимают проценты. Эта сумма рассчитывается по следующей формуле: 1 млн. руб. умножают на ключевую ставку ЦБ. На данный момент ее уровень равен 4,25%. Получается, что при доходности с вклада до 42500 руб. налог взиматься не будет.

Так что изменения коснуться далеко не всех. Большинство граждан не имеют денег на банковских счетах, а живут от зарплаты до зарплаты. Новый налог будут вынуждены платить те, кто получают определенные доходы с вкладов.

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