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Питерец.ру » Экономика » Кто оказался богаче?

Кто оказался богаче?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербургские депутаты задекларировали свои доходы

«Питерец.ру» сообщает, что парламентарии Северной столицы подали сведения о своих доходах за 2019 год. Меньше всех заработал член фракции ЛДПР Виктор Сысоев. Этот член ЗакСа заработал 2 млн. руб.

Наибольший доход оказался о представителя фракции КПРФ Александра Рассудова. Годовой доход этого парламентария составил порядка 120 млн. руб. При этом доход Сысоева остался на уровне 2018 года. Что касается Рассудова, то он в 2018 году заработал гораздо больше 513 млн. руб.

Второе и третье место по уровню годового дохода среди петербургских парламентариев заняли «единороссы» Сергей Никешин и Любовь Егорова. Доход этих парламентариев оказался на уровне 14,5 млн. руб. и 11,2 млн. руб. В целом депутаты Северной столицы оказались далеко не бедными людьми.

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