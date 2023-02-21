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Питерец.ру » Экономика » Что с ростом зарплат?

Что с ростом зарплат?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Зарплаты в городе и области выросли

«Питерец.ру» сообщает, что совокупный доход человека в 2022 году в Северной столице и Ленобласти составил 94,7 тыс. руб. Это примерно на 11% больше, нежели в 2021 году. Это 2 место среди регионов.

Лидерство же принадлежит Москве и МО со средним уровнем совокупного дохода 117,8 тыс. руб. Показатели 2021 года здесь превышены на 6%. Так что в плане прироста дохода пальма первенства принадлежит Петербургу. Причем это происходит с 2020 года.

В тройку лидеров по совокупному доходу также входит УФО. Жители Урала получают 63,4 тыс. руб. Годом ранее уровень совокупного дохода был на 5% меньше. Теперь он тоже вырос.

Рост зарплат наблюдается практически по всей стране. Логично, что Петербург оказался в числе лидеров.

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