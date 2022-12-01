Сколько денег у петербуржцев?

«Питерец» сообщает, что общая сумма денег, хранящихся на банковских счетах петербуржцев, составила 2,9 трлн руб. Показатели прошлого года превышены на 3,5%. Такая ситуация обусловлена ростом процентных ставок по вкладам. В среднем по России они выросли до 5,5%.

В последние месяцы этот рост продолжился. К тому же сейчас клиентам стало намного проще ориентироваться в предложениях. Как правило, процент по вкладам указывается на главной странице сайта банка. Это позволяет человеку быстро оценить выгоду.

Банковские вклады остаются надежным инструментом хранения средств. Напоминаем, что сегодня сумма в пределах 1,4 млн руб. застрахована государством. Так что вкладчики могут не переживать по поводу сохранности своих денежных средств.