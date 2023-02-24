Они хотят работать по вечерам

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти увеличилось число вакансий, где предполагается вечерний график работы. Они относятся к различным сферам, в том числе – к торговле, транспорту, логистике и информационным технологиям.

По данным сервиса hh.ru, спрос на вечерних работников за год вырос на 132%. Причем, помимо вакансий в перечисленных выше сферах, стали чаще требоваться сотрудники различных онлайн-школ. Речь идет о преподавателях и репетиторах. В число востребованных профессий также входят работники ресторанного бизнеса и банковского сектора.

Что касается Петербурга, то в Северной столице каждый год увольняется примерно 17% работников. Это обусловлено тем, что люди стали чаще менять сферу деятельности.