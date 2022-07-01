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Питерец.ру » Общество » IT-вакансий много

IT-вакансий много

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге большой спрос на IT-специалистов

Специалисты IT-сферы – востребованные работники на рынке труда. Представители этого направления получают хорошую зарплату. Спрос на айтишников сохраняется во многих городах страны.

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица заняла 2-е место по объему it-предложений. Их доля составляет 14% от числа всех вакансий по Росси. При этом средняя зарплата сотрудников данного сектора в Петербурге составляет 119 тыс. руб.

Что касается лидерства, то его уверенно удерживает Москва. Доля предложений здесь – 29%. При этом в других городах данный показатель находится на отметке 2-3%. Примечательно, что компании Москвы и Петербурга часто предлагают айтишникам работу на удаленке. Благодаря этому, такие вакансии становятся интересны и представителям других городов.

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