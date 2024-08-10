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Питерец.ру » Экономика » Потребность в строителях выросла на 90%

Потребность в строителях выросла на 90%

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spbdnevnik.ru
В СПб увеличился спрос на специалистов, работающих в сфере строительства

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве увеличился спрос на строителей. За год потребность в таких сотрудниках выросла на 90%. При этом в данной сфере в СПб работает более 350 тыс. человек.

В число наиболее востребованных строительных профессий вошли монтажники, каменщики, специалисты по работе с арматурой, сварщики и слесари. Сейчас в Петербурге размещено более 4 тыс. вакансий для строителей, причем годом раньше их было почти двое меньше. Средний уровень зарплаты строителей в СПб составляет 66,5 тыс. руб. При этом проектный инженер может заработать и 150 тыс. руб.

Повышение спроса на строителей объясняется объективными факторами. Это и увеличение объемов строительства, и ужесточение контроля над трудовыми мигрантами.

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