Потребность в строителях выросла на 90%

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве увеличился спрос на строителей. За год потребность в таких сотрудниках выросла на 90%. При этом в данной сфере в СПб работает более 350 тыс. человек.

В число наиболее востребованных строительных профессий вошли монтажники, каменщики, специалисты по работе с арматурой, сварщики и слесари. Сейчас в Петербурге размещено более 4 тыс. вакансий для строителей, причем годом раньше их было почти двое меньше. Средний уровень зарплаты строителей в СПб составляет 66,5 тыс. руб. При этом проектный инженер может заработать и 150 тыс. руб.

Повышение спроса на строителей объясняется объективными факторами. Это и увеличение объемов строительства, и ужесточение контроля над трудовыми мигрантами.