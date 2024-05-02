НКО смогут получить гранты

«Питерец.ру» сообщает, что власти СПБ выделят гранты для НКО. Эти средства пойдут на социальную рекламу – соответствующее решение принято главой города. Выделение субсидий будет осуществляться на конкурсной основе.

Предельный размер такого гранта – 2,7 млн. руб. Всего же в рамках этой программы выделено 7,1 млн. руб. Эти средства будут распределены между петербургскими НКО. Деньги, полученные в виде гранта, можно будет потратить только на социальную рекламу.

Она не является коммерческой и используется для привлечения внимания к каким-либо общественным проблемам – например, борьбе с наркоманией и алкоголизмом, необходимости соблюдения ПДД, пропаганде ЗОЖ. Гранты на соцрекламу стали распространенной мерой поддержки, которую государство оказывает для НКО.