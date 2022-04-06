Выделили более миллиарда

«Питерец.ру» сообщает, что бизнес Северной столицы получат серьезную финансовую поддержку. На помощь обрабатывающим предприятиям будет выделено более 1 млрд руб. Эти компании смогут получить кредит на 2 года по ставке 1%.

Еще 200 млн руб. будет выделено для запуска бизнеса, который был приостановлен по событий последних 5 недель. Эти средства выдадут в рамках беззаголовой программы. Помимо этого, предоставят кредит на общую сумму 500 млн руб. Эти деньги будут предоставлены под залог имущества. Перечисленными мерами поддержки можно будет воспользоваться с 15 апреля.

Созданию условий для развития бизнеса всегда уделялось большое значение. Поэтому в момент сложной экономической ситуации город обязан был помочь предпринимателям. По словам Беглова, этой поддержкой смогут воспользоваться до 300 предприятий и организаций.