8 декабря с 12.00 до 14.00 в Театре юных зрителей им. А.А.Брянцева состоится Круглый стол «Гранты для творческих проектов». Возможности и правила получения» в рамках всероссийской театральной лаборатории «Молодежь. Театр. Lab.»

Слушатели узнают о том, как правильно находить возможности для финансирования творческого проекта, какие гранты предоставляют Министерство культуры, Союз театральных деятелей; о тонкостях оформления заявки на получение Президентского гранта и Федерального агентства по делам молодежи. Эксперты по этим направлениям доступно и подробно разъяснят все правила составления необходимой документации для получения заветного Гранта.

Эксперты:

● Марья Сергеевна Лебедева, Ведущий советник отдела театрального искусства Департамента государственной поддержки искусства и Народного творчества Министерства культуры РФ

● Надежда Ивановна Гришачева, координатор грантовых и Международных проектов СТД РФ.

● Грохольская Наталья Викторовна, эксперт грантовых конкурсов, председатель комиссии по развитию гражданского общества, взаимодействию с НКО и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга

● Матвеев Алексей Сергеевич, эксперт грантовых конкурсов Федерального агентства по делам молодежи, программный директор Санкт-Петербургского Центра социально-культурных инициатив «КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА».

Заявку на участие необходимо направить на почту tyuz-spb@bk.ru.