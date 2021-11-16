Компании-разработчики в сфере интернет-коммуникаций в Ленобласти получат гранты

Ленинградские компании-разработчики в сфере интернет-коммуникаций могут получить грант до 300 млн рублей – в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Средства гранта предусмотрены на создание и внедрение коммуникационных досуговых и игровых сервисов, аудио- и видеосервисов. Основные направления поддержки: платформы видеохостинга, интеллектуального динамического анализа видеопотока и распознавания речи, технологии выявления фейков и дипфейков, рекомендательные технологии, программные комплексы анализа пользователей, таргетированной автогенерации контента.

Грант на цифровую трансформацию компаний составляет от 120 до 300 млн рублей, на разработку отечественных IT-решений – от 20 до 300 млн рублей. Всего в 2021 году на поддержку IT выделено 3,8 млрд рублей.

«Гранты позволят поддержать и стартапы, и зрелые компании, занимающиеся разработкой отечественных решений в сфере интернет-коммуникаций. В этом году подать заявку можно также через федеральный портал Госуслуг», – подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Для подачи заявки понадобится регистрация в личном кабинете на сайте РФРИТ или подтвержденная учетная запись юридического лица на портале Госуслуг. Кроме того, с этого года упрощена форма сметы и отменены ограничения по ОКВЭД.

Основные требования к проектам: срок реализации от 6 до 30 месяцев, включение внедряемого решения в реестр отечественного ПО или реестр российской радиоэлектронной продукции не позднее 6 месяцев с даты завершения проекта. Подробные требования перечислены на сайте РФРИТ в разделе «Конкурсы».

Заявки принимаются до 2023 года, необходимые документы возможно собрать за два месяца. Господдержка позволит запустить проекты в течение ближайших 2,5 лет. Бюджетное финансирование стоимости проекта составит до 50%.