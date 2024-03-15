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Питерец.ру » Экономика » Потребность в работниках возросла в 1,5 раза

Потребность в работниках возросла в 1,5 раза

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
В Северной столице выросла потребность в квалифицированных кадрах

Потребность в квалифицированных работниках имеется всегда. Компании периодически размещают вакансии, приглашая на работу тех или иных сотрудников. Однако в некоторые периоды потребность в кадрах заметно возрастает.

«Питерец.ру» сообщает, что в начале текущего года в Петербурге увеличилось количество вакансий. По сравнению с 2023-м потребность в работниках выросла в 1,5 раза. Например, за прошедший месяц в городе на Неве было размещено 16 тыс. вакансий. В основном компании приглашают водителей, кладовщиков, упаковщиков и слесарей.

Вырос и размер предлагаемой зарплаты. Сейчас работодатели в среднем обещают 79 тыс. руб. Это на 21 тыс. руб. больше показателей начала прошлого года. Специалисты по кадрам считают, что тренд на повышение спроса работников продолжится.

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