Городу нужно 90 тыс. работников

«Питерец.ру» сообщает, что за январь в Северной столице было размещено 90 тыс. новых вакансий. Если сравнивать с началом прошлого года, то число объявлений о поиске сотрудников увеличилось на 31%.

Наибольшим спросом пользуются кадровики и специалисты по управлению персоналом. Также в городе ищут работников общепита и туристической отрасли, автомобильных мастеров, водителей, курьеров, логистов и обслуживающий персонал. При этом падение спроса не наблюдается ни в одной профессиональной сфере – практически везде требуются работники.

Так что петербуржцы, желающие трудоустроиться, могут найти себе место. Конечно, здесь существуют и объективные сложности – в силу разных причин некоторые люди продолжают оставаться без работы. Но, как говорится, ищущий находит.