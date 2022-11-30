Водители стали получать больше

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице вырос спрос на водителей. В связи с этим таким специалистам повышают зарплаты. В ноябре было открыто значительно больше вакансий в этой сфере, чем в прошлом месяце. Показатели октября превышены на 74%.

Всего сформировано свыше 4 тыс. предложений. На каждую вакансию имеется 3-4 соискателя. Примерно треть компаний предлагают работу вахтовым методом. Это может быть вариант с переездом в другой город или временным размещением. В среднем водителям предлагают 85 тыс. руб. в месяц. В октябре зарплата в данном направлении была на уровне 70 тыс. руб.

В общем, работать водителем нынче выгодно. Эти люди получают хорошие деньги. Однако и желающих устроиться стало много.