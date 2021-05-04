Что с рынком труда?

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты оценили состояние рынка после первого квартала 2021 года. По мнению аналитиков, рынок труда в Петербурге начинает восстанавливаться. В январе, феврале и марте количество вакансий от работодателей заметно выросло по сравнению с этими же месяцами прошлого года. Данный показатель увеличился на 21%, 31% и 46%.

Что касается количества людей, которые ищут работу, оно осталось на уровне начала 2020 года. Это привело к снижению конкуренции в городе. Сейчас на одну вакансию имеется в среднем по 5-6 кандидатов. Выросла и средняя зарплата: год назад она составляла 45 тыс. руб., теперь – выросла на 10 тыс. руб. В целом уровень зарплаты в Петербурге на 7 тыс. руб. выше чем в среднем по стране.