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Питерец.ру » Экономика » Сколько стоит человеческое счастье?

Сколько стоит человеческое счастье?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Какая сумма нужна россиянам, чтобы почувствовать себя счастливыми?

«Питерец.ру» сообщает, что в стране проведено исследование с целью установить, какая сумма нужна россиянам для счастья. Оно, как известно не в деньгах, но без них почему-то его не ощущают.

Оказалось, что среднестатистическому россиянину необходимо 215 тыс. руб. в месяц. Причем сильной половине требуется 244 тыс. руб., представительницам слабого пола – 189 тыс. руб. Наиболее скромными в этом плане является молодежь до 24 лет – им хватит 160 тыс. руб.

Если говорить о регионах, то наиболее требовательными являются москвичи – их запросы составляют 267 тыс. руб., далее идут жители Владивостока, которые хотят иметь 250 руб. в месяц. Тройку лидеров замыкают петербуржцы – они оценивают счастье в 237 тыс. руб.

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