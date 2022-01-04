Кто желает сменить работу

«Питерец.ру» сообщает, что около 52 тыс. жителей СЗФО хотят поменять работу. Именно такое количество соответствующих объявлений уже было подано или обновлено в 2022 году. При этом наиболее активными гражданами данной категории являются петербуржцы. Именно на них приходится 80% новых резюме. Следующими в рейтинге идут жители Калининградской области и Ленобласти.

Получить новую работу в основном хотят мужчины. Представители сильного пола разместили 59% объявлений. Если говорить о возрасте, то больше всего объявлений опубликовано соискателями 26-35 лет. Как правило, в этот период люди полны амбиций и желают улучшить условия труда и материальное положение.

Безусловно, такого улучшения хотят практически все. Но есть период, когда подобные стремления проявляются наиболее ярко. Кому-то из работников удается достичь поставленных целей.