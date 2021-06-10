Петербуржцы счастливы?

Что такое счастье? Когда много денег, ты богат и успешен? Когда к тебя крепкое здоровье и все благополучно в семье? Когда ты переживаешь внутреннюю гармонию и чувствуешь себя полезным?

Каждый человек отвечает на этот вопрос по-разному, в зависимости от своего мировоззрения и образа жизни. Но все едины в том, что счастье – это нечто ценное и важное. Однако ощущение счастья испытывает далеко не каждый.

«Питерец.ру» сообщает, что было проведено специальное исследование для выявления уровня счастья. Опросили 5 тыс. человек из всех регионов страны. При этом счастливых людей оказалось немного.

Лидером рейтинга стала Москва, где полностью довольны жизнью 15% опрошенных. На второй строчке оказался Петербург с показателем 14%. Тройку призеров замкнул Новосибирск, там счастливых оказалось 10%.

Эти цифры несколько удручают. Неужели у нас в стране все настолько плохо? Или это виной тому пессимистическое настроение россиян? Возможно, имеют место оба фактора. Но это не отменяет важности счастья – люди хотят быть довольными жизнью, хотя это и не у всех получается.