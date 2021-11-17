Запросы оказались скромными

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы проявляют скромность в вопросе желаемых зарплат. Исследование показало, что петербуржцы готовы получать 54 тыс. руб. Именно такую сумму они указывают в качестве желаемой. Это всего на 3% больше, чем в среднем по стране.

А вот москвичи подобной скромностью не отличаются. Там хотят зарплату в 76 тыс. руб. Это на 45% превышает общероссийские показатели. Еще высокими зарплатными ожиданиями обычно отличался Екатеринбург. Но согласно исследованию, там готовы получать 45 тыс. руб. Это на 13% ниже средних показателей по России. Наименьшие ожидания по зарплате у жителей Барнаула – 34 тыс. руб.

Понятно, что в реальности люди хотели бы получать гораздо больше. Но россияне исходят из тех возможностей, что существуют на рынке. К сожалению, даже такие скромные запросы не всегда оказываются удовлетворенными.