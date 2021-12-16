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Питерец.ру » Общество » В Петербурге любят кофе

В Петербурге любят кофе

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербург в лидерах среди любителей кофе

Выпить чашечку кофе утром предпочитают многие люди. Хоть и эксперты утверждают, что этот напиток не бодрит, настоящие кофеманы смотрят на таких специалистов с пренебрежительной ухмылкой. Дескать, не понимаете вы ничего в жизни.

«Питерец.ру» сообщает, что было проведено специальное исследование для выявления любителей кофе. Оказалось, что больше всего ценителей этого напитка проживает в Новосибирске. Петербург занял здесь 2 место, тройку лидеров замкнул Татарстан. В Новосибирске употребляют кофе 72% опрошенных, в Северной столице таких людей 70%, в Татарстане – 69%.

Если же брать ежемесячные кофейные траты, то Петербург стал лидером по этому показателю. В городе на Неве 10% людей расходуют на кофе более 3 тыс. руб. в месяц. Среди москвичей таковых 8%.

Большая часть петербуржцев тратят на кофе до 1 тыс. руб. При этом среди кофеманов в основном женщины. 71% представительниц слабого пола любят этот напиток. Среди сильного пола таковых только половина.

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