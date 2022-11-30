Как удобнее получать зарплату?

Зарплата раз месяц, раз в неделю или каждый день – как удобнее? Именно этот вопрос задали жителям Петербурга. В итоге оказалось, что 61% опрошенных предпочитают получать зарплату традиционным способом – то дважды в месяц.

20% петербуржцев хотели бы получать деньги раз в неделю. 3% и вовсе высказываются в пользу ежедневной оплаты. 17% желают получать выплаты несколько раз в неделю. 9% хотят получать 1 раз в месяц – то есть только зарплату, без аванса. 11% опрошенных не имеют каких-то предпочтений по поводу периодичности выплат. В общем, мнения на этот счет разные…

«Питерец.ру» отмечает, что работников больше волнует не периодичность, а сумма. Люди хотят получать больше. Это традиционное желание практически всех работников.