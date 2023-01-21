Мало выходных или много?

«Питерец.ру» сообщает, что среди жителей Петербурга провели опрос по поводу количества имеющихся выходных дней. Причем 53% респондентов считают, что это число нужно увеличить.

Только 5% уверены, что мы отдыхаем слишком много. 7% опрошенных ответили, что им все равно. В данном случае равнодушие стало следствием сменного графика – для таких людей количество условных выходных ничего не меняет.

Ранее в Северной столице проводили опрос относительно удаленки. Оказалось, что 27% петербуржцев хотели бы перейти на такой формат работы. Это объясняется усталостью от привычной трудовой деятельности. Работать из дома удобнее. К тому же не приходится тратить время на дорогу. Логично, что кто-то видит в удаленке решение многих проблем.