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Питерец.ру » Общество » Мало выходных или много?

Мало выходных или много?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sib.fm
Петербуржцы хотят отдыхать больше

«Питерец.ру» сообщает, что среди жителей Петербурга провели опрос по поводу количества имеющихся выходных дней. Причем 53% респондентов считают, что это число нужно увеличить.

Только 5% уверены, что мы отдыхаем слишком много. 7% опрошенных ответили, что им все равно. В данном случае равнодушие стало следствием сменного графика – для таких людей количество условных выходных ничего не меняет.

Ранее в Северной столице проводили опрос относительно удаленки. Оказалось, что 27% петербуржцев хотели бы перейти на такой формат работы. Это объясняется усталостью от привычной трудовой деятельности. Работать из дома удобнее. К тому же не приходится тратить время на дорогу. Логично, что кто-то видит в удаленке решение многих проблем.

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