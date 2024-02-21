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Питерец.ру » Экономика » Количество отелей растет

Количество отелей растет

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tripadvisor.ru
В Петербурге открываются новые отели

Петербург сохраняет свою туристическую привлекательность для соотечественников и иностранцев. Многие люди охотно приезжают в город на Неве, чтобы увидеть его красоту и достопримечательности.

Для этого в Петербурге имеется необходимая гостиничная инфраструктура – продолжает расти номерной фонд. По данным «Питерец.ру», в 2024 году в Северной столице откроются 3 отеля на 576 номеров.

В 2023 году фонд СПб пополнился 428 номерами, благодаря чему прирост составил 2%. Сейчас в Петербурге 234 отеля на 25,6 тыс. номеров. Так что город располагает всем необходимым, чтобы размещать приезжающих людей.

Например, в прошлом году в СПб побывали более 9,4 млн туристов, что на 16% больше, нежели в 2022-м. При этом доля иностранцев увеличилась примерно на 6%.

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