Съемные квартиры серьезно подорожали

«Питерец.ру» сообщает, что в январе текущего года цены на съемное жилье в Северной столице повысились на 24%. При этом в некоторых районах Петербурга оно подорожало на 45%. В итоге цены на аренду квартир приблизились к историческому максимуму, так что сейчас рост стоимости замедлится.

На цены съемного жилья повлияли два важных фактора – экономическая политика и изменившееся поведение клиентов. Поскольку ставки по ипотеки росли несколько месяцев подряд, многие люди предпочли не приобретать квартиры, а арендовать.

Также изменились правила по ипотечным программам. Например, теперь сразу необходимо вносить 30% в качестве первого взноса. Поменялась и сумма кредита, который можно оформить на условиях с господдержкой. Сейчас этот максимум снизился до 6 млн. руб.

Кроме того, клиенты стали пересматривать подход к аренде. Многие предпочитают приобретать жилье в инвестиционных целях.