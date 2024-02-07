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Питерец.ру » Экономика » Съемные квартиры серьезно подорожали

Съемные квартиры серьезно подорожали

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.mk.ru
Стоимость съемного жилья приблизилась к историческому максимуму

«Питерец.ру» сообщает, что в январе текущего года цены на съемное жилье в Северной столице повысились на 24%. При этом в некоторых районах Петербурга оно подорожало на 45%. В итоге цены на аренду квартир приблизились к историческому максимуму, так что сейчас рост стоимости замедлится.

На цены съемного жилья повлияли два важных фактора – экономическая политика и изменившееся поведение клиентов. Поскольку ставки по ипотеки росли несколько месяцев подряд, многие люди предпочли не приобретать квартиры, а арендовать.

Также изменились правила по ипотечным программам. Например, теперь сразу необходимо вносить 30% в качестве первого взноса. Поменялась и сумма кредита, который можно оформить на условиях с господдержкой. Сейчас этот максимум снизился до 6 млн. руб.

Кроме того, клиенты стали пересматривать подход к аренде. Многие предпочитают приобретать жилье в инвестиционных целях.

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