«Вторичка» тоже подорожала

В период пандемии в Петербурге наметился рост цен на жилую недвижимость. Подорожали квартиры в новостройках, что отразилось и на вторичном рынке. С августа прошлого года и до настоящего момента квартиры подорожали примерно на 30%. Это довольно внушительные цифры.

Если раньше квадрат жилья стоил 138,6 тыс. руб., то теперь за него нужно заплатить в среднем 180,4 тыс. руб. Наибольший рост зафиксирован в Петроградском р-не, где средняя стоимость кв. метра составляет 263,1 тыс. руб. Это примерно на 70 тыс. руб. больше показателей прошлого года.

Далее идет Васильевский остров, где цены квадрата выросли на 50 тыс. руб. и составляют 205,2 тыс. руб. В Красногвардейском р-не жилье подорожало на 46 тыс. руб. и поднялось до средней отметки 162,8 тыс. руб. за м2.

«Питерец.ру» отмечает, что этот рост обусловлен объективными факторами. Так рынок среагировал на пандемию. Существенное влияние здесь оказала программа льготной ипотеки.