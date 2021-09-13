ента новостей

10:45
30 лет сотовой связи
09:09
«Вторичка» тоже подорожала
08:42
Губернатор встретился с патриархом
07:12
За что еще будут штрафовать в метро?
07:12
Воскреснет ли Медведев?
05:47
Снялись с выборов в знак протеста
23:29
Барриос сыграл за Колумбию полный матч, а Бразилия победила Перу и без Малкома с Клаудиньо
11:40
Яндекс помогает с прививками
09:47
Что с туризмом?
09:14
Бензин подешевел
15:22
Самый известный российский футбольный болельщик пообещал помочь с открытием музея истории футбола в Петербурге
09:30
Наведут ли порядок в петербургском Избиркоме?
08:56
Бюджет пополнился за счет налогов
08:20
Они перешли на «дистанционку»
22:38
Из-за запрета ФИФА Малком и Клаудиньо не сыграют за «Зенит» в ближайших матчах
10:30
Яйца для арабов
09:47
От техосмотра откажутся?
08:56
Уехать на маршрутке – чудо!
00:16
Смолов забил победный гол в ворота Мальты, но счёт скромный – всего лишь 2:0
14:43
Аферисты оставили без денег пенсионерку из Выборга
14:31
Мошенники оставили без денег пенсионерк из Соснового Бора
13:33
Декоративные рыбы, амфибии и земноводное улетели из Санкт-Петербурга
09:52
Симптомы коронавируса
08:38
Много ли мы платим за ЖКХ?
07:56
Лавров о формировании личности
23:31
«Адмирал» буквально утонул в игре против СКА, проиграв с разницей в 7 шайб
19:22
Любовь Казарновская и Фабио Мастранджело представят плейлист из любимой музыки Достоевского в Петербургской филармонии
15:04
Военно-историческое мероприятие «Бой Колобанова»
15:00
«Фонд Доноров» выпустил фирменный гематоген
14:08
Выставка Марата Тажибаева «Переплетение»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » «Вторичка» тоже подорожала

«Вторичка» тоже подорожала

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Жилье на вторичном рынке поднялось в цене

В период пандемии в Петербурге наметился рост цен на жилую недвижимость. Подорожали квартиры в новостройках, что отразилось и на вторичном рынке. С августа прошлого года и до настоящего момента квартиры подорожали примерно на 30%. Это довольно внушительные цифры.

Если раньше квадрат жилья стоил 138,6 тыс. руб., то теперь за него нужно заплатить в среднем 180,4 тыс. руб. Наибольший рост зафиксирован в Петроградском р-не, где средняя стоимость кв. метра составляет 263,1 тыс. руб. Это примерно на 70 тыс. руб. больше показателей прошлого года.

Далее идет Васильевский остров, где цены квадрата выросли на 50 тыс. руб. и составляют 205,2 тыс. руб. В Красногвардейском р-не жилье подорожало на 46 тыс. руб. и поднялось до средней отметки 162,8 тыс. руб. за м2.

«Питерец.ру» отмечает, что этот рост обусловлен объективными факторами. Так рынок среагировал на пандемию. Существенное влияние здесь оказала программа льготной ипотеки.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-05-2021, 09:50
Что с вторичкой?
4-09-2020, 09:54
Жилье стало дороже
14-11-2020, 07:53
Почему выросли цены на жилье?
10-09-2019, 09:23
Квартиры выросли в цене
10-12-2020, 08:46
Квартиры рекордно подорожали
21-11-2018, 08:15
Как меняется рынок недвижимости

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
372
1-09-2021, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
0
364
1-09-2021, 13:31
В Петербурге таксист сбил школьницу
0
340
31-08-2021, 13:02
На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп
0
305
31-08-2021, 12:47
В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей
Наверх