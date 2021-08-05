Почему дорожают квартиры?

Жилье в Петербурге заметно выросло в цене. Из-за этого стали даже возникать разговоры, что петербургские цены стали приближаться к московским. Почему так происходит? И догоняет ли Северная столица Москву в этом отношении?

Ситуацию с ростом стоимости жилья прокомментировал руководитель комитета по строительству Игорь Креславский. Он отметил, что на происходящее повлияла пандемия коронавируса. Выросли цены на стройматериалы. Конечно, это сказалось и на рынке недвижимости.

Однако стоимость квартир выросла не только в Петербурге. Северная столица здесь не догоняет Москву, поскольку жилье подорожало и там. По словам чиновника, мы видим соразмерный рост стоимости.

«Питерец.ру» считает, что Креславский назвал объективные причины. Сказалась пандемия и повышение себестоимости строительства. Причем это происходит не только в Петербурге, но также в других городах и странах.