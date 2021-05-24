Что с вторичкой?

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице поднялись цены на вторичную недвижимость. Стоимость такого жилья серьезно взлетела за последний год. В среднем вторичка в Петербурге стала дороже на 23%.

Наибольший рост зафиксирован в Петроградском р-не, где квартиры подорожали на 27%. Квадратрый метр вторичной жилья здесь стоит 252 тыс. руб. Высокий рост стоимости квартир наблюдается и в некоторых других районах – например, в Невском и Красногвардейском. Там жилье стало дороже на 24,4% и 23,6%.

Подорожание жилья – закономерность, ставшая следствием многих факторов. Выросли цены на первичную жилую недвижимость, что повлекло за собой неизбежное влияние на вторичный рынок. Кстати, сейчас в Петербурге быстрее всего дорожают квартиры в домах, построенных в последние 10 лет.