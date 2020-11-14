Почему выросли цены на жилье?

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице повысились цены на жилье. Причем за последние полгода желая недвижимость подорожала примерно на 15%. По словам экспертов, это обусловлено наличием программ господдержки по ипотеке.

Застройщики сориентировались в условиях изменившихся реалий и подняли цены на жилье в новостройках. Это повлияло и на стоимость жилья на вторичном рынке. Естественно, что «вторичка» тоже подорожала. Поэтому люди, которые успели приобрести жилье полгода назад, смогли сэкономить немалую сумму.

Такая ситуация сложилась из-за пандемии коронавируса. Правительство ввело ряд программ поддержки граждан. Однако эти программы оказались палкой о двух концах, ведь именно льготная ипотека спровоцировала рост цен.