Нужен ли цифровой аналог российской валюты?

«Питерец.ру» сообщает, что с 1 апреля начнется тестирование цифрового рубля. Об этих планах заявили в руководстве ЦБ РФ. В программе примут участие 13 банков. Эти финансовые учреждения будут осуществлять операции с цифровым рублем.

Напоминаем, что идею данного проекта в ЦБ озвучили 2,5 года назад. Предполагалось, что тестировать валюту цифрового формата будут в 2022 году. Однако потом планы поменялись, поскольку Центробанку пришлось решать другие задачи.

Проект призван увеличить простоту, скорость и безопасность платежей. Это также обусловлено развитием новых технологий и стремлением сократить количество наличных. Посмотрим, какие результаты покажет тестирование российских цифровых денег.