Обсудили цифровой рубль

«Питерец.ру» сообщает, что одним из вопросов, обсуждаемых на ПМЮФ, стало введение цифрового рубля. В настоящий момент проходят тесты этой валюты. Тестированием занимается Центробанк.

Что касается обычных граждан, то для них цифровой рубль не будет чем-либо отличаться от обычных безналичных средств. Если же говорить о государстве, то здесь различия окажутся существенными. Власти получат возможность отслеживать любые платежные операции.

Это приведет к сокращению финансовых преступлений, в том числе станет препятствием для отмывания денег. Еще цифровой рубль будет использоваться в международных расчетах. Эту валюту хотят сделать конвертируемой. Причем достичь такой цели будет реально.