«Питерец.ру» сообщает, что в России вводят цифровой рубль. Центробанк уже начал тестирование операций с этой валютой. Она соответствует обычному рублю, может использоваться для онлайн и офлайн платежей.

Внедрение такой валюты окажет позитивное влияние на экономику. В тестировании примут участие крупнейшие банки РФ. При этом заменять обычные расчеты в рублях в нашей стране не планируют. Цифровая валюта станет дополнительным инструментом.

«Питерец.ру» отмечает, что большинство граждан относятся к теме цифрового рубля достаточно прохладно. Люди не понимают, зачем нам это надо и есть ли от этого хоть какая-то польза.

В Цетробанке пояснили, что цифровой рубль повысит эффективность платежей. Они должны стать быстрее и безопаснее. Благодаря цифровой валюте, снизится стоимость платежных услуг и переводов.