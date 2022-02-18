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Питерец.ру » Экономика » Вводят цифровой рубль

Вводят цифровой рубль

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Центробанк начал тестирование транзакций с цифровым рублем

«Питерец.ру» сообщает, что в России вводят цифровой рубль. Центробанк уже начал тестирование операций с этой валютой. Она соответствует обычному рублю, может использоваться для онлайн и офлайн платежей.

Внедрение такой валюты окажет позитивное влияние на экономику. В тестировании примут участие крупнейшие банки РФ. При этом заменять обычные расчеты в рублях в нашей стране не планируют. Цифровая валюта станет дополнительным инструментом.

«Питерец.ру» отмечает, что большинство граждан относятся к теме цифрового рубля достаточно прохладно. Люди не понимают, зачем нам это надо и есть ли от этого хоть какая-то польза.

В Цетробанке пояснили, что цифровой рубль повысит эффективность платежей. Они должны стать быстрее и безопаснее. Благодаря цифровой валюте, снизится стоимость платежных услуг и переводов.

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