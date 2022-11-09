Одним из победителей CNews Awards 2022 стало цифровое решение Inspector Isource

ента новостей

16:10
В Ленобласти у деревни Естомичи столкнулись три автомобиля
16:03
В Ленобласти молодых предпринимателей поддерживают грантами
16:00
Со следующего года в школах России вводится курс по начальной военной подготовке
15:17
В Петербурге запретили ввоз 27 тонн небезопасного риса
13:54
Выставка «Город открытий» и презентация игры «мемо», посвященной закрытым объектам культурного наследия Санкт-Петербурга
13:25
В Курортной районе задержан аферист, обманувший пенсионера
13:12
В Петербурге задержана женщина обманувшая пенсионеров
13:05
15 отделений переливания крови примут доноров во время Осеннего ГМДД
12:54
В Московском районе задержали мужчину обманувшего пенсионерку
12:45
«Единая Россия» организует бесплатную экскурсию для детей участников СВО в Русский музей
12:36
Конференция «Литература одного дома»
12:26
На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют съезд
12:22
В Петербурге сотрудница Пушкинского дома отдала мошенникам 1,4 млн рублей
11:09
Детей мобилизованных участников СВО пригласят на площадку «Пляж» во Фрунзенском районе
11:06
Петербургские единороссы и «Горэлектротранс» организовали каникулы для 10-летнего Даниэля из семьи участника спецоперации
10:50
В Репино обокрали квартиру бизнесмена на 37 миллионов рублей
10:26
В Петербурге 17-летний парень упал в шахту лифта недостроенного дома
10:16
Полицейские задержали группу профессиональных угонщиков
10:12
В Петербурге «барное» дело признано преступным сообществом
09:53
На КАД возле Мурино столкнулись четыре автомобиля
09:45
В западном Непале произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов
09:41
19 человек погибли в результате крушения коммерческого самолета в озере Виктория в Танзании
09:26
В Ленобласти проходят учения пожарных и спасателей
09:15
«Зенит» интересуется защитником сборной Колумбии. Цена вопроса - в районе 15 млн евро
09:13
ЧМ-2022: вратарская линия сборной Аргентины
09:05
Фальшивок стало меньше
08:44
Турция платит в рублях
08:20
Мигрантов-нелегалов выдворяют
21:08
После победы над «Металлургом» СКА неожиданно проиграл во Владивостоке «Адмиралу» с разницей в две шайбы
16:39
Фотовыставка «Петербург — в мире, мир — в Петербурге...»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Одним из победителей CNews Awards 2022 стало цифровое решение Inspector Isource

Одним из победителей CNews Awards 2022 стало цифровое решение Inspector Isource

0
49
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Яндекс
Одним из победителей CNews Awards 2022 стало цифровое решение Inspector Isource

1 ноября в рамках XV ежегодного мероприятия «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра» при поддержке Минцифры прошла церемония награждения CNews Awards 2022. В конференции приняли участие представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, крупнейшего бизнеса и ведущих банков — Сбербанк, Уралсиб, РЖД, Трансмашхолдинг, СОГАЗ, Евраз, S7, 1C.

Экспертная группа CNews Analytics предварительно оценивала цифровые проекты по эффективности результатов внедрения и вкладу в развитие инновационной экономики в России, отбирая самые значимые.

Победителей в каждой номинации определили электронным голосованием участники CNews Forum — более 1600 представителей российского рынка ИКТ, а также экспертов, обозревателей, журналистов.

Inspector Isource признан лучшим цифровым решением для контроля качества в промышленности. Контроль качества — основа бесперебойного снабжения промышленных компаний, и Inspector обеспечивает комфортную цифровую среду и экспертную поддержку на всех его этапах. С помощью Inspector проверено уже свыше 220 тысяч единиц продукции на 450+ заводах.

«Inspector вырос благодаря компетенциям в управлении качеством компании «Газпромнефть – Снабжение», комплексного оператора услуг в области промышленных закупок и логистики. А опыт цифровизации бизнес-процессов ЭТП ГПБ помог упаковать компетенции в цифровой продукт. Сейчас Inspector проверяет качество 80% всех закупок «Газпром нефти». Преимущества цифрового контроля производства уже оценили и на открытом рынке: 17 ведущих промышленных компаний подключили Inspector за 2022 год.

Наша цель — оцифровать качество и сделать контроль производства удобным и прозрачным для всех его участников», — комментируют награду в команде Inspector Isource.

Это не первая награда Inspector — ранее он был признан лучшим цифровым промышленным решением на ComNews Awards. Inspector — часть экосистемы Isource, которая также получала престижные награды как лучшее решение для цифровизации снабжения по результатам национальной премии «Логистика года» и лучший проект импортозамещения ПО для нефтегазовой отрасли на конкурсе «Лучшие цифровые решения для нефтегазовой отрасли».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-09-2022, 17:55
СПбГМТУ принял участие в IX Международной конференции «Российское судостроение»
14-06-2022, 08:57
У Камчатки большие планы
30-08-2022, 09:10
Как защитить Wi-Fi
9-08-2019, 09:37
Synergy Global Forum в Петербурге
24-11-2021, 16:02
Коттеджный комплекс HONKANOVA признан победителем Национальной премии «Поселок года–2021»
1-11-2022, 18:38
Госслужащие будут общаться в отечественных месенджерах

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
44
Сегодня, 16:10
В Ленобласти у деревни Естомичи столкнулись три автомобиля
0
92
Сегодня, 09:53
На КАД возле Мурино столкнулись четыре автомобиля
0
153
Вчера, 11:54
В Ленобласти нетрезвый мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП
0
130
7-11-2022, 15:51
В Ленобласти «Мицубиши» насмерть сбила 48-летнего пешехода
Наверх