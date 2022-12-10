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Питерец.ру » Экономика » С финансовой грамотностью стало получше

С финансовой грамотностью стало получше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
t24.su
Специалисты подчеркивают рост финансовой грамотности населения

Финансовая грамотность – очень важный аспект, которому в последние годы уделяется большое внимание. Сегодня на рынке существует множество финансовых организаций, предлагающих свои услуги. Однако люди стали проявлять больше осмотрительности при взаимодействии с такими структурами.

Специалисты отмечают рост уровня финграмотности среди населения. Об этом заявил один из руководителей ЦБ РФ Михаил Мамута. По его словам, граждане стали более осмысленно выбирать финансовые организации, а также внимательнее подходить к вопросу оформления договоров.

Эти позитивные изменения обусловлены политикой, которую осуществляет Центробанк на протяжении последних лет. «Питерец.ру» считает, что повышение финграмотности связано еще и с осознанием важности данного вопроса.

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